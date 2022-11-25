Acun Ilıcalı’nın Başı Çok Büyük Bir Belada! Düşmanları Dört Taraftan Kuşattı; Acun Medya Büyük Bir Kriz Yaşıyor! Neler Oldu Neler…
Diğer sezonlarına göre daha az izlenen Masterchef yarışması, Acun Ilıcalı’nın başını büyük bir belaya soktu! Düşmanlarının dört bir yandan sarıldığı görülürken; Acun Medya ise büyük bir kriz yaşamaya başladı! Yarışmadan elenecek olan ismin kim olacağının açıklamasının ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Peki, Masterchef yarışmasından elenen isim kim olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki mücadelenin sonunda Kırmızı takım oyunu kazanmıştı. Mavi takımdan ise Gamze eleme adayı olarak seçilmişti. Eleme adaylarının Pazar günü büyük bir çaba göstereceği bilinirken; elenen isime ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.