- 25 Kas 2022 - 16:02 G: 25 Kas 2022 - 16:03

Acun Ilıcalı’nın Başı Çok Büyük Bir Belada! Düşmanları Dört Taraftan Kuşattı; Acun Medya Büyük Bir Kriz Yaşıyor! Neler Oldu Neler…

Diğer sezonlarına göre daha az izlenen Masterchef yarışması, Acun Ilıcalı’nın başını büyük bir belaya soktu! Düşmanlarının dört bir yandan sarıldığı görülürken; Acun Medya ise büyük bir kriz yaşamaya başladı! Yarışmadan elenecek olan ismin kim olacağının açıklamasının ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Peki, Masterchef yarışmasından elenen isim kim olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki mücadelenin sonunda Kırmızı takım oyunu kazanmıştı. Mavi takımdan ise Gamze eleme adayı olarak seçilmişti. Eleme adaylarının Pazar günü büyük bir çaba göstereceği bilinirken; elenen isime ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2022 - 16:02 Ankara- Yaşam

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