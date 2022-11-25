Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Kas 2022 - 16:02

Acun Ilıcalı’nın Başı Çok Büyük Bir Belada! Düşmanları Dört Taraftan Kuşattı; Acun Medya Büyük Bir Kriz Yaşıyor! Neler Oldu Neler…

Diğer sezonlarına göre daha az izlenen Masterchef yarışması, Acun Ilıcalı’nın başını büyük bir belaya soktu! Düşmanlarının dört bir yandan sarıldığı görülürken; Acun Medya ise büyük bir kriz yaşamaya başladı! Yarışmadan elenecek olan ismin kim olacağının açıklamasının ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Peki, Masterchef yarışmasından elenen isim kim olacak?