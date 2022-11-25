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25 Kas 2022 - 16:03

Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!

Migros Market, müşterilerini resmen çıldırttı! Bir taşla iki kuş vuran Migros, aynı gün ikinci indirimine imzasını attı! Kırmızı et, Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaçlarda muhteşem bir kampanya daha başlatan Migros, sarı etiketlerin sayısını çoğalttı. “İndirim ayı” olarak bilinen Kasım’a yakışır bir indirim yapan Migros Market, müşterilerinin poşet poşet alışveriş yapmasına olanak sağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…