Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market, müşterilerini resmen çıldırttı! Bir taşla iki kuş vuran Migros, aynı gün ikinci indirimine imzasını attı! Kırmızı et, Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaçlarda muhteşem bir kampanya daha başlatan Migros, sarı etiketlerin sayısını çoğalttı. “İndirim ayı” olarak bilinen Kasım’a yakışır bir indirim yapan Migros Market, müşterilerinin poşet poşet alışveriş yapmasına olanak sağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
24 Kasım – 27 Kasım arasında geçerli olacak olan Migros Market’in indirimleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle enflasyonun artığı ve zamların arka arkaya geldiği dönemde, vatandaşa ilaç gibi gelecek bir indirim yapan Migros Market, mağazalarının akın akın insanla dolmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.