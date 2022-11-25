Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Alev Alev! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor?
Bir dönem aşk yaşamalarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün tesadüfi bir karşılaşma ile objektiflere yakalandı. Aralarındaki samimiyet ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, akıllara ‘Yeniden bir araya mı geldiler?’ sorusunu getirdi. İşte detaylar...
Bir dönem aşk yaşamalarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün tesadüfi bir karşılaşma ile objektiflere yakalandı. Aralarındaki samimiyet ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, akıllara ‘Yeniden bir araya mı geldiler?’ sorusunu getirdi. Öte yandan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisinden ilk açıklama güzel oyuncudan geldi. Peki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz objektiflere nasıl yansıdı? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz neden ayrılmıştı? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.