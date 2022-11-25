Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Alev Alev! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor?

Bir dönem aşk yaşamalarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün tesadüfi bir karşılaşma ile objektiflere yakalandı. Aralarındaki samimiyet ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, akıllara ‘Yeniden bir araya mı geldiler?’ sorusunu getirdi. Öte yandan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisinden ilk açıklama güzel oyuncudan geldi. Peki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz objektiflere nasıl yansıdı? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz neden ayrılmıştı? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı? İşte, detaylar…

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