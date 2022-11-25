Zeynep Bastık’ın Dünya Kupasından Kazanacağı Parayı Duyanın Nevri Dönüyor! “Şaka Mı Bu!” 40 Tane Asgari Ücretli Bir Araya Gelse Yine…
Son zamanlarda sahnelerin beğenilen isimleri arasına adını altın harfler ile kazıtmış olan Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası’nda sahne alacak olan tek Türk isim olması ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu kez bu sahneden alacağı ücret ile sosyal medyanın gündemine oturan Zeynep Bastık ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Son zamanlarda sahnelerin beğenilen isimleri arasına adını altın harfler ile kazıtmış olan Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası’nda sahne alacak olan tek Türk isim olması ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu kez bu sahneden alacağı ücret ile sosyal medyanın gündemine oturan Zeynep Bastık, bir gecelik kazancı ile dudakları resmen uçuklattı! Peki, Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası sahnesinden ne kadar kazandı? Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası sahnesine ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.