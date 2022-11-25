Arka Sokaklar’ın Mesut’undan Bomba Haber! Sonunda Geliyor… Hayranları Mutluluktan Hem Ağlamaya Hem Oynamaya Başladı!

Kanal D ekranlarından yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser’i olarak hafızalara kazınan usta tiyatrocu Şevket Çoruh, diziden ayrılık kararını eylül ayında duyurmuştu. Şimdilerde yeni projesi ile seyirci karşısına çıkacağı netleşen Şevket Çoruh’un yeni adresi belli oldu. Şevket Çoruh’un o proje ile seyirci karşısına çıkacağı duyan hayranları ise, 2 Aralık’ı beklemeye başladı. Peki, Şevket Çoruh’un yeni projesi ne? Şevket Çoruh hangi dizi veya filmde rol alacak? Şevket Çoruh neden Arka Sokaklar’dan ayrıldı? İşte, detaylar…

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