- 25 Kas 2022 - 16:04 G: 25 Kas 2022 - 16:05

Yasak Elma Dizisi Linç Üzerine Linç Yiyor! Tek Bir Sahne Finali Bile Getirebilir… “Yazıklar Olsun!” Senarist Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor!

Ekranların reyting rekorları kıran yapımı Yasak Elma dizisi, son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle sosyal medyada adeta linç yedi. Sosyal medya kullanıcılarının affetmedi o sahne, günlerdir konuşulmaya devam ederken; gözler Yasak Elma dizisinin senaristlerine çevrildi. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...

Ekranların reyting rekorları kıran yapımı Yasak Elma dizisi, son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle sosyal medyada adeta linç yedi. Sosyal medya kullanıcılarının affetmedi o sahne, günlerdir konuşulmaya devam ederken; gözler Yasak Elma dizisinin senaristlerine çevrildi. Öte yandan Yasak Elma dizisinin o sahnesinde yer alan cümleleri duyanlar, duyduklarına inanamadı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisi neden linç edildi? Yasak Elma dizisi hemşire olayı ne? İşte, detaylar…

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25 Kas 2022 - 16:04 - Dizi Haberleri

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Yasak Elma Dizisi Linç Üzerine Linç Yiyor! Tek Bir Sahne Finali Bile Getirebilir… “Yazıklar Olsun!” Senarist Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor!

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