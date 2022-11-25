Yasak Elma Dizisi Linç Üzerine Linç Yiyor! Tek Bir Sahne Finali Bile Getirebilir… “Yazıklar Olsun!” Senarist Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor!
Ekranların reyting rekorları kıran yapımı Yasak Elma dizisi, son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle sosyal medyada adeta linç yedi. Sosyal medya kullanıcılarının affetmedi o sahne, günlerdir konuşulmaya devam ederken; gözler Yasak Elma dizisinin senaristlerine çevrildi. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...
Ekranların reyting rekorları kıran yapımı Yasak Elma dizisi, son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle sosyal medyada adeta linç yedi. Sosyal medya kullanıcılarının affetmedi o sahne, günlerdir konuşulmaya devam ederken; gözler Yasak Elma dizisinin senaristlerine çevrildi. Öte yandan Yasak Elma dizisinin o sahnesinde yer alan cümleleri duyanlar, duyduklarına inanamadı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisi neden linç edildi? Yasak Elma dizisi hemşire olayı ne? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.