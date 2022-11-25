Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!”

Survivor şampiyonlukları ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’ın müstehcen paylaşımları sosyal medyanın yeni tartışma konusu oldu. Bu tartışmaların üzerine bir hamle yapan Turabi Çamkıran, yaptığı hamle ile herkesi şaşkına çevirmeyi de başardı. Öte yandan Turabi Çamkıran’ın o paylaşımları kalksa da sosyal medyadaki tartışma son bulmadı! Peki, Turabi Çamkıran ne paylaştı? Turabi Çamkıran müstehcen paylaşımlarını neden kaldırdı? Turabi Çamkıran’ın paylaşımları hakkında sosyal medya kullanıcıları ne dedi? İşte, detaylar…