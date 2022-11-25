Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!”
Survivor şampiyonlukları ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’ın müstehcen paylaşımları sosyal medyanın yeni tartışma konusu oldu. Bu tartışmaların üzerine bir hamle yapan Turabi Çamkıran, yaptığı hamle ile herkesi şaşkına çevirmeyi de başardı. İşte Turabi cephesinden son detaylar...
Survivor şampiyonlukları ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’ın müstehcen paylaşımları sosyal medyanın yeni tartışma konusu oldu. Bu tartışmaların üzerine bir hamle yapan Turabi Çamkıran, yaptığı hamle ile herkesi şaşkına çevirmeyi de başardı. Öte yandan Turabi Çamkıran’ın o paylaşımları kalksa da sosyal medyadaki tartışma son bulmadı! Peki, Turabi Çamkıran ne paylaştı? Turabi Çamkıran müstehcen paylaşımlarını neden kaldırdı? Turabi Çamkıran’ın paylaşımları hakkında sosyal medya kullanıcıları ne dedi? İşte, detaylar…
25 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.