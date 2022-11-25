Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sı Artık Bildiğini Gibi Değil! Öyle Bir Değişmiş Ki, Kimse Gözlerine İnanamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!”
Hafızalara Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci, yıllar geçtikçe gençleşmeye başladı. Son hali ile herkesi şoktan şoka sürükleyen Ayça İnci’nin güzelliği sosyal medyanın tartışma konuları arasına hızla girdi. Özellikle de son paylaşımı ile olay yaratan Ayça İnci’nin paylaşımı sonrasında sosyal medya da bir kez daha estetik tartışmaları başladı. İşte detaylar...
Hafızalara Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci, yıllar geçtikçe gençleşmeye başladı. Son hali ile herkesi şoktan şoka sürükleyen Ayça İnci’nin güzelliği sosyal medyanın tartışma konuları arasına hızla girdi. Özellikle de son paylaşımı ile olay yaratan Ayça İnci’nin paylaşımı sonrasında sosyal medya da bir kez daha estetik tartışmaları başladı. Peki, Ayça İnci ne paylaştı? Ayça İnci şimdilerde ne yapıyor? Ayça İnci’nin son hali nasıl? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.