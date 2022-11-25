- 25 Kas 2022 - 16:05

Armağan Çağlayan Çılgına Döndü! Akciğer Kanserine Yakalandığı Kesinleşmişti; O Yoruma Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde kötü bir haber vermişti. İzleyicisine akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan’a pek çok ünlü isim ve sevenlerinden destek mesajı geldi. Ancak, Armağan Çağlayan’a gelen bir mesaj ünlü ismi epeyce kızdırdı! İşte detaylar...

Şimdilerde YouTube kanalından yaptığı programlar ile gündemlerden düşmeyen ünlü isim Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde kötü bir haber vermişti. İzleyicisine akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan’a pek çok ünlü isim ve sevenlerinden destek mesajı geldi. Ancak, Armağan Çağlayan’a gelen bir mesaj ünlü ismi epeyce kızdırdı! Peki, Armağan Çağlayan’ın sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan hangi mesaja kızdı? Armağan Çağlayan o mesaja nasıl bir tepki verdi? İşte, detaylar…

25 Kas 2022 - 16:05 - Magazin

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