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25 Kas 2022 - 16:05

Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da utanılacak bir olay yaşandı. Dizideki bulunan bir karakterin, boyu kadar 3 kızının olduğunu unutup sevgilisinin koynuna girmesi tepkilere neden oldu. “Bu nasıl bir çirkinliktir” yorumlarını alan Camdaki Kız dizisi, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…