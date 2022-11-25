Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da utanılacak bir olay yaşandı. Dizideki bulunan bir karakterin, boyu kadar 3 kızının olduğunu unutup sevgilisinin koynuna girmesi tepkilere neden oldu. “Bu nasıl bir çirkinliktir” yorumlarını alan Camdaki Kız dizisi, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oluyordu. Dizinin son bölümünde ise Nalan, Koroğlu konağını terk etmişti! Cana’nın ve Sedat’ın bir bebeği olacağını duyan Nalan, soluğu yakın arkadaşı Billur’un yanında almıştı. Nalan’ın Sedat’tan boşanmaya karar vermesinin ardından yaptıkları çılgına çevirmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.