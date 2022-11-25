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25 Kas 2022 - 16:05

Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı…

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki öne çıkan isimlerden biri olan Pembe karakterinin sonu herkesi titretmeye başladı! “Sen bu hallere düşecek kadın mıydın” yorumlarını alan Pembe, büyük skandalın patlak vermesine neden oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?