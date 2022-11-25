Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı…
Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki öne çıkan isimlerden biri olan Pembe karakterinin sonu herkesi titretmeye başladı! “Sen bu hallere düşecek kadın mıydın” yorumlarını alan Pembe, büyük skandalın patlak vermesine neden oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, ekranlara daha yeni gelmesine rağmen büyük bir kitleye ulaşmıştı. Dizinin yayınlanan bölümleri seyircileri derinden etkilemiş ve yaşanan bir hikayeden ele alınması dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Pembe’nin başına geleceklerse herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.