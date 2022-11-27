- 27 Kas 2022 - 21:36

Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Bir İndirim Bir Zam Derken Asıl Olay Şimdi Patladı! 27 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Bir süredir bir yükseliş bir düşüş gösteren brent tipi petrolün varil fiyatı, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana üç indirim, bir zam almış olan benzin fiyatları, brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimden etkilenen ilk akaryakıt ürünü oldu. Benzindeki değişimin ardından ise sürücüler gözlerini motorin fiyatlarına çevirdi. İşte detaylar...

Bir süredir bir yükseliş bir düşüş gösteren brent tipi petrolün varil fiyatı, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana üç indirim, bir zam almış olan benzin fiyatları, brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimden etkilenen ilk akaryakıt ürünü oldu. Benzindeki değişimin ardından ise sürücüler gözlerini motorin fiyatlarına çevirdi.

Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG bugün kaç para? İşte 26 Kasım LPG, motorin ve benzin fiyatları… İşte güncel akaryakıt fiyatları ile son yapılan indirimler hakkında güncel bilgiler...

15 Kasım 2022 Salı günü Motorine 1,56 TL'lik indirim, 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirim, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü ise benzine 75 kuruşluk indirim geldi

Son Olarak 23 Kasım Çarşamba günü benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapılmıştı.

25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzine 47 kuruş indirim geldi. Son 10 günde gelen 5. indirimle benzin fiyatları, motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı...

Motorine 82 kuruş indirim geliyor

Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansıması sonrasında bir indirim haberi daha geldi.

27 Kasım Pazar'ı, 28 Kasım Pazartesi'ye bağlan bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 82 kuruş indirimin daha gelmesi bekleniyor.

Böylelikle motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacağı, benzin grubunda ise herhangi bir indirimin beklenmediği kaydedildi.

Şu anda akaryakıtlarda ortalama litre fiyatları motorinde 23,84 TL, benzinde ise 20,15 TL.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 26 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

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27 Kas 2022 - 21:36 - Gündem

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