Hande Erçel’in Doğum Günündeki O Detay Şok Etti! Daha Yeni Kerem Bürsin’le Ayrılmışlardı… Twitter Yıkılıyor! “Hiç Beklemezdik!” Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 10 ay kadar aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce bir kafede görüntülenmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bu hallerini görenler ise ikilinin yeniden aşk yaşadığını düşünmüştü. Konu hakkında çok geçmeden bir açıklama yapan Erçel, “Hayatımda kimse yok” demişti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’in doğum günü paylaşımlarımdaki o detay, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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