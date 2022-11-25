Hande Erçel’in Doğum Günündeki O Detay Şok Etti! Daha Yeni Kerem Bürsin’le Ayrılmışlardı… Twitter Yıkılıyor! “Hiç Beklemezdik!” Neler Oluyor?
Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Hande Erçel, herkesi büyük bir şok içerisinde bırakmayı başardı! O Detayı duyanlar resmen hayatının şokunu yaşadı. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yollarını tekrar ayıran Hande Erçel, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu! İşte hayranlarının “Hiç beklemezdik” yorumlarını alan o paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 10 ay kadar aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce bir kafede görüntülenmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bu hallerini görenler ise ikilinin yeniden aşk yaşadığını düşünmüştü. Konu hakkında çok geçmeden bir açıklama yapan Erçel, “Hayatımda kimse yok” demişti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’in doğum günü paylaşımlarımdaki o detay, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.