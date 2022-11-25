A101’den Gelinlik Kızları Çıldırtacak Haber! Çeyiz Alışverişinde Nokta Atış Yapıldı; Kapış Kapış Gidiyor… Beyaz Eşya, Mobilya…
İndirimlerini her geçen gün daha da artıran A101 marketleri, bu haftanın ilk indirim kataloğunu yayınladı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani dün başlayan A101 marketleri indirimleri merakla takip edilirken; indirime giren ürünlere göz atıldığında özellikle de çeyiz hazırlayan genç kızların mutlaka A101 marketlerine uğraması gerektiği görüldü! İşte A101 marketlerde gündeme gelin çeyiz rüzgarının detayları...
İndirimlerini her geçen gün daha da artıran A101 marketleri, bu haftanın ilk indirim kataloğunu yayınladı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani dün başlayan A101 marketleri indirimleri merakla takip edilirken; indirime giren ürünlere göz atıldığında özellikle de çeyiz hazırlayan genç kızların mutlaka A101 marketlerine uğraması gerektiği görüldü! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketlerinde indirimli ne var? A101 marketleri 24 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, A101 marketleri 24 Kasım 2022 aktüel ürün kataloğu…
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25 Kas 2022 - 20:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.