Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Yine Olay Oldu! “Senin de Normalin Yok!” 2.300 Liralık Ayakkabı Krizinden Sonra Asıl Bomba Patladı!

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımından çocuğunun giysilerini satışa koyduğu fiyatlara kadar pek çok detayı ile sosyal medya takipçilerinin gündeminde olan Buse Terim’den bir paylaşım geldi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı olan Buse Terim, paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği o fotoğrafın altında yazılanlara tepkisiz kalamayan Buse Terim, yorumlara cevap da verdi! Peki, Buse Terim ne paylaştı? Buse Terim neden eleştirildi? Buse Terim eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar...