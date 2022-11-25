Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Yine Olay Oldu! “Senin de Normalin Yok!” 2.300 Liralık Ayakkabı Krizinden Sonra Asıl Bomba Patladı!
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımından çocuğunun giysilerini satışa koyduğu fiyatlara kadar pek çok detayı ile sosyal medya takipçilerinin gündeminde olan Buse Terim’den bir paylaşım geldi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı olan Buse Terim, paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekti. İşte detaylar...
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımından çocuğunun giysilerini satışa koyduğu fiyatlara kadar pek çok detayı ile sosyal medya takipçilerinin gündeminde olan Buse Terim’den bir paylaşım geldi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı olan Buse Terim, paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği o fotoğrafın altında yazılanlara tepkisiz kalamayan Buse Terim, yorumlara cevap da verdi! Peki, Buse Terim ne paylaştı? Buse Terim neden eleştirildi? Buse Terim eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar...
25 Kas 2022 - 20:07 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.