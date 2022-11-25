- 25 Kas 2022 - 20:07 G: 25 Kas 2022 - 20:08

2022 Yılında TikTok’tan En Çok Kazananlar Dudakları Isırttı! Ne Binler, Ne Milyonlar… Okulu Bile Bırakan Var! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı…

2022 yılının son günlerine doğru tüm veriler açıklanmaya başlandı. Sosyal medya uygulamalarından birisi olan TikTok’un kazançları ise görülebilir bir gerçek! En çok kazanan isimleri ise sizler için derledik! Dudaklarınızı ısırmanıza neden olacak olan bu miktarlar ise ne bin ne milyon! Sırf TikTok’tan daha çok para kazanmak amacıyla okulu bırakan isimler bile var! İşte merak edilen tüm detaylar…

Günümüzün kuşkusuz en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok’a geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil bile giriş yapmıştı. Dolar kuruyla ödeme yapan TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’in haftalık 70 bin lira ile 100 bin lira arasında ödeme aldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse TikTok’tan 2022 yılı boyunca en çok kazanç sağlayan üç isim ve kazançları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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