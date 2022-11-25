2022 Yılında TikTok’tan En Çok Kazananlar Dudakları Isırttı! Ne Binler, Ne Milyonlar… Okulu Bile Bırakan Var! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı…
2022 yılının son günlerine doğru tüm veriler açıklanmaya başlandı. Sosyal medya uygulamalarından birisi olan TikTok’un kazançları ise görülebilir bir gerçek! En çok kazanan isimleri ise sizler için derledik! Dudaklarınızı ısırmanıza neden olacak olan bu miktarlar ise ne bin ne milyon! Sırf TikTok’tan daha çok para kazanmak amacıyla okulu bırakan isimler bile var! İşte merak edilen tüm detaylar…
Günümüzün kuşkusuz en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok’a geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil bile giriş yapmıştı. Dolar kuruyla ödeme yapan TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’in haftalık 70 bin lira ile 100 bin lira arasında ödeme aldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse TikTok’tan 2022 yılı boyunca en çok kazanç sağlayan üç isim ve kazançları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.