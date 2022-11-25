Kadir Doğulu Eşinin Yaptıklarından Sonra Kalp Krizi Geçirdi! Neslihan Atagül Dekoltenin Dozunu Kaçırdı... "Ablam Sen Ne Yaptın Böyle!"

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin başrolleri olan karı-koca Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem dizideki hem de özel hayattaki uyumlarıyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan ikili cephesinde yeniden bir gelişme yaşandı. Sosyal paylaşım sitesi Instagramm hesabından yapılan paylaşımın ardından Kadir Doğulu ise deyim yerindeyse kalp krizi geçirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren bu paylaşım neydi?

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