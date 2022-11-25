Kadir Doğulu Eşinin Yaptıklarından Sonra Kalp Krizi Geçirdi! Neslihan Atagül Dekoltenin Dozunu Kaçırdı... "Ablam Sen Ne Yaptın Böyle!"
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşinin yaptıklarından sonra kalp krizi geçirdi. Neslihan Atagül dekoltenin dozunu kaçırınca ortalık yangın yerine döndü. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu paylaşımın ardından yaşananları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin başrolleri olan karı-koca Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem dizideki hem de özel hayattaki uyumlarıyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan ikili cephesinde yeniden bir gelişme yaşandı. Sosyal paylaşım sitesi Instagramm hesabından yapılan paylaşımın ardından Kadir Doğulu ise deyim yerindeyse kalp krizi geçirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren bu paylaşım neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.