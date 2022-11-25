Karnı Burnunda Fahriye Evcen’in Bornozlu Paylaşımı Olay Oldu! “Sana Bir Güzellik Gelmiş!” Görenler Mest Oldu; Hayran Kaldı…
Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan karnı burnunda oyuncu Fahriye Evcen’in bornozlu paylaşımı olay oldu! Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bornozlu paylaşımı görenler mest oldu. Yorumlar ve beğeniler arka arkaya geldi. Peki, neydi o paylaşım?
Son zamanlarda sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ve yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da adından sıklıkla bahsettiren Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Eşi Burak Özçivit ile ayrıldıkları yönündeki ortaya çıkan iddiaları her fırsatta yalanlayan Fahriye Evcen’in ortaya çıkan bornozlu fotoğrafını sizin için inceledik. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.