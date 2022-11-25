Karnı Burnunda Fahriye Evcen’in Bornozlu Paylaşımı Olay Oldu! “Sana Bir Güzellik Gelmiş!” Görenler Mest Oldu; Hayran Kaldı…

Son zamanlarda sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ve yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da adından sıklıkla bahsettiren Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Eşi Burak Özçivit ile ayrıldıkları yönündeki ortaya çıkan iddiaları her fırsatta yalanlayan Fahriye Evcen’in ortaya çıkan bornozlu fotoğrafını sizin için inceledik. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım...

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