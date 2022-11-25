Hadise ve Ebru Gündeş Ateşi Acun Ilıcalı’ya Sıçradı! Ebru Gündeş Öyle Bir Şey Yapmış Ki… “Bu Kadarı da Pes!” Meğer…
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş’in ateşi resmen Acun Ilıcalı’ya sıçradı! Ebru Gündeş’in Acun Ilıcalı’nın stüdyolarını salladığı hatta deprem yarattığı gündeme bomba gibi düştü. “Bu kadarı da pes” yorumlarına neden olan bu olay Acun Ilıcalı cephesinden gelen karşılıkla ağızları açık bıraktı! Meğer…
Geçtiğimiz yıl, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab ve Hadise’nin yasak bir aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Gündeş sessizliğini korurken; Hadise ise bu iddiaların bir yalan olduğunu ifade etmişti. Yaşanan son olayla birlikte ağızlar resmen açık kaldı! Meğer Acun Ilıcalı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.