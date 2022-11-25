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25 Kas 2022 - 20:08

Hadise ve Ebru Gündeş Ateşi Acun Ilıcalı’ya Sıçradı! Ebru Gündeş Öyle Bir Şey Yapmış Ki… “Bu Kadarı da Pes!” Meğer…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş’in ateşi resmen Acun Ilıcalı’ya sıçradı! Ebru Gündeş’in Acun Ilıcalı’nın stüdyolarını salladığı hatta deprem yarattığı gündeme bomba gibi düştü. “Bu kadarı da pes” yorumlarına neden olan bu olay Acun Ilıcalı cephesinden gelen karşılıkla ağızları açık bıraktı! Meğer…