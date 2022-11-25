- 25 Kas 2022 - 20:08

Şeyma Subaşı’nın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu! Melisa Ilıcalı Hem Annesinden Hem Babasından Darbe Yiyor… Meedo Bile Şok İçinde!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın iddialara göre bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Melisa Ilıcalı’ya gelecek olan kardeş haberi sosyal medyayı yaktı! Kısa bir süre önce yeniden baba olacağı için apar topar evlendiği konuşulan Acun Ilıcalı’nın evliliğine karşı olduğu konuşulan Melisa Ilıcalı, bu kez de annesiyle sorunlar yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaptığı evlilikle herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan Şeyma Subaşı yaklaşık olarak 9 yıl kadar devam eden ilişkilerinin sadece bir yılını evli geçirmişlerdi. Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra bir daha yan yana gelmemiş, aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Yakın zamanda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle evlenecek olan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmişti ki, şimdide bebeğinin cinsiyeti resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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