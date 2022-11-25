Şeyma Subaşı’nın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu! Melisa Ilıcalı Hem Annesinden Hem Babasından Darbe Yiyor… Meedo Bile Şok İçinde!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın iddialara göre bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Melisa Ilıcalı’ya gelecek olan kardeş haberi sosyal medyayı yaktı! Kısa bir süre önce yeniden baba olacağı için apar topar evlendiği konuşulan Acun Ilıcalı’nın evliliğine karşı olduğu konuşulan Melisa Ilıcalı, bu kez de annesiyle sorunlar yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaptığı evlilikle herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan Şeyma Subaşı yaklaşık olarak 9 yıl kadar devam eden ilişkilerinin sadece bir yılını evli geçirmişlerdi. Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra bir daha yan yana gelmemiş, aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Yakın zamanda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle evlenecek olan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmişti ki, şimdide bebeğinin cinsiyeti resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.