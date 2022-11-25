Şeyma Subaşı’nın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu! Melisa Ilıcalı Hem Annesinden Hem Babasından Darbe Yiyor… Meedo Bile Şok İçinde!

Acun Ilıcalı’yla yaptığı evlilikle herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan Şeyma Subaşı yaklaşık olarak 9 yıl kadar devam eden ilişkilerinin sadece bir yılını evli geçirmişlerdi. Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra bir daha yan yana gelmemiş, aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Yakın zamanda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle evlenecek olan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmişti ki, şimdide bebeğinin cinsiyeti resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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