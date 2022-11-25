Masterchef Gamze Yine Arıza Çıkardı! Twitter “4. Jüri” Diye Diye Yıkılıyor… Şefler Görse Eli Ayağına Dolaşır; Paket Ederler! 5 Çocuk Annesi Gamze…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi de kuşkusuz Gamze Tosun! Yarışmada neredeyse herkesle kavga eden Gamze Tosun, sosyal medyada arıza çıkardı. Birçok kişi tarafından “4. jüri” olarak anılan Gamze Tosun’a gelen yorumları şefler görse eli ayağına dolaşır! İşte 5 çocuk annesi Gamze Tosun’a gelen tepkiler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son 10’a kalan isimlerinden biri olan Gamze Tosun, dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlığı alamayınca Kıvanç tarafından eleme potasına gönderilmişti. Yeni bölümde yine marifetlerini konuşturacak olan Gamze Tosun’un yediği linçler ise sosyal medyaya sığmadı taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…v
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.