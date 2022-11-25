- 25 Kas 2022 - 20:52 G: 25 Kas 2022 - 20:57

Masterchef Gamze Yine Arıza Çıkardı! Twitter “4. Jüri” Diye Diye Yıkılıyor… Şefler Görse Eli Ayağına Dolaşır; Paket Ederler! 5 Çocuk Annesi Gamze…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi de kuşkusuz Gamze Tosun! Yarışmada neredeyse herkesle kavga eden Gamze Tosun, sosyal medyada arıza çıkardı. Birçok kişi tarafından “4. jüri” olarak anılan Gamze Tosun’a gelen yorumları şefler görse eli ayağına dolaşır! İşte 5 çocuk annesi Gamze Tosun’a gelen tepkiler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son 10’a kalan isimlerinden biri olan Gamze Tosun, dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlığı alamayınca Kıvanç tarafından eleme potasına gönderilmişti. Yeni bölümde yine marifetlerini konuşturacak olan Gamze Tosun’un yediği linçler ise sosyal medyaya sığmadı taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…v

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25 Kas 2022 - 20:52 Ankara- Yaşam

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