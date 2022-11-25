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25 Kas 2022 - 20:52

Masterchef Gamze Yine Arıza Çıkardı! Twitter “4. Jüri” Diye Diye Yıkılıyor… Şefler Görse Eli Ayağına Dolaşır; Paket Ederler! 5 Çocuk Annesi Gamze…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi de kuşkusuz Gamze Tosun! Yarışmada neredeyse herkesle kavga eden Gamze Tosun, sosyal medyada arıza çıkardı. Birçok kişi tarafından “4. jüri” olarak anılan Gamze Tosun’a gelen yorumları şefler görse eli ayağına dolaşır! İşte 5 çocuk annesi Gamze Tosun’a gelen tepkiler…