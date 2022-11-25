Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Minisiyle Yangın Yerine Çevirdi! “Harbiden Alevsin Be” Aynanın Karşısına Geçip; Fizik Şov Yaptı! Instagram Çöktü Çökecek…
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman’ın minili paylaşımları ortalığın yangın yerine çevrilmesine neden oldu. Dizideki karakterine gönderme alan güzeller güzeli oyuncu Müjde Uzman’a birçok kişi ise “Harbiden alevsin be” yorumlarını aldı. Aynanın karşısına geçip adeta fizik şov yapan Müjde Uzman, Instagram’ın çökmesine bu pozlarıyla ramak bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar..
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteri ise hikayeye sonradan dahil olmuştu. Kıvılcım’ın asi ruhlu kardeşine hayat veren Müjde Uzman’ın sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.