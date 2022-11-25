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25 Kas 2022 - 21:19

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Minisiyle Yangın Yerine Çevirdi! “Harbiden Alevsin Be” Aynanın Karşısına Geçip; Fizik Şov Yaptı! Instagram Çöktü Çökecek…

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman’ın minili paylaşımları ortalığın yangın yerine çevrilmesine neden oldu. Dizideki karakterine gönderme alan güzeller güzeli oyuncu Müjde Uzman’a birçok kişi ise “Harbiden alevsin be” yorumlarını aldı. Aynanın karşısına geçip adeta fizik şov yapan Müjde Uzman, Instagram’ın çökmesine bu pozlarıyla ramak bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar..