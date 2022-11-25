- 25 Kas 2022 - 21:19

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Minisiyle Yangın Yerine Çevirdi! “Harbiden Alevsin Be” Aynanın Karşısına Geçip; Fizik Şov Yaptı! Instagram Çöktü Çökecek…

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman’ın minili paylaşımları ortalığın yangın yerine çevrilmesine neden oldu. Dizideki karakterine gönderme alan güzeller güzeli oyuncu Müjde Uzman’a birçok kişi ise “Harbiden alevsin be” yorumlarını aldı. Aynanın karşısına geçip adeta fizik şov yapan Müjde Uzman, Instagram’ın çökmesine bu pozlarıyla ramak bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar..

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteri ise hikayeye sonradan dahil olmuştu. Kıvılcım’ın asi ruhlu kardeşine hayat veren Müjde Uzman’ın sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

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