Üç Kız Kardeş Dizisinden Zil Takıp Oynatacak Ayrılık! Sonu Felaket Oldu; Türkan’dan Gelen Darbe Ortalığı Salladı Geçti! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten zil takıp oynatacak haber geldi! Sonu felaketle bitecek olan Mine’ye gelen Türkan darbesi, ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada yankı uyandıran Üç Kız Kardeş dizisi, seyircileri bir kez daha ekranlara kilitledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Olayların Türkan’a yansımasıyla adeta tüm film kopmuştu. Somer, kendisini affettirmek adına altından girip üstünden çıkmış sonunda başarılı olmuştu. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken gelen karar yürekleri sızım sızım sızlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.