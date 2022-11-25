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25 Kas 2022 - 21:53

Üç Kız Kardeş Dizisinden Zil Takıp Oynatacak Ayrılık! Sonu Felaket Oldu; Türkan’dan Gelen Darbe Ortalığı Salladı Geçti! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten zil takıp oynatacak haber geldi! Sonu felaketle bitecek olan Mine’ye gelen Türkan darbesi, ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada yankı uyandıran Üç Kız Kardeş dizisi, seyircileri bir kez daha ekranlara kilitledi. İşte merak edilen tüm detaylar…