- 26 Kas 2022 - 09:55 G: 26 Kas 2022 - 10:13

Altını Olanlara Göbek Attıracak Müjde Verildi! 2022 Bitmeden En Çok Siz Kazanacaksınız; Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… “Zengin” Oldunuz!

Altını olanlara göbek attıracak müjde verildi. 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala, gelen açıklama altının 1400 lira olacağına dair umutları çoğalttı. Altını olan birçok kişiye şimdiden “Zengin oldunuz” yorumları yapılmaya başlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın, milyonlarca vatandaşın sığındığı yatırım araçlarından birisi oluyor! Uzun vadeli yatırımlarda oldukça fazla kazandıran altının yıl sonunda 1400 lira olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Uzun bir süredir artış yaşaması beklenen altın, gelmiş olduğu seviyeyle herkesi şok etti. Altını olanlara ise İslam Memiş’ten bir açıklama geldi. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Kas 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Alacaklara Son Duyuru! Bunu Kaçıranın Başı Ağrır, Amerika’dan Gelen Karar Ortalığı İnletti! 25 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcular Ağzına Kadar Doldurdu… mask
Altın Alacaklara Son Duyuru! Bunu Kaçıranın Başı Ağrır, Amerika’dan Gelen Karar Ortalığı İnletti! 25 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcular Ağzına Kadar Doldurdu…
Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Taşıdı! Yastık Altında Alını Olanlar Hayatının Şokunu Yaşayacak! 24 Kasım Altın Fiyatları Dizlerin Bağını Çözdü! mask
Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Taşıdı! Yastık Altında Alını Olanlar Hayatının Şokunu Yaşayacak! 24 Kasım Altın Fiyatları Dizlerin Bağını Çözdü!
Altın Fiyatlarında Kıyamet Koptu! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! 23 Kasım Altın Fiyatları Devrimi Başlattı! mask
Altın Fiyatlarında Kıyamet Koptu! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! 23 Kasım Altın Fiyatları Devrimi Başlattı!
Altında Rüzgar Terse Döndü! 22 Kasım Altın Fiyatları Halay Çektirdi, Milyonları Coşturdu! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Altında Rüzgar Terse Döndü! 22 Kasım Altın Fiyatları Halay Çektirdi, Milyonları Coşturdu! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Altını Olan Bu Haberden Sonra Yıkılacak, Yerle Bir Olacak! 21 Kasım Altın Fiyatları Kara Kara Düşündürmeye Başlattı! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki… mask
Altını Olan Bu Haberden Sonra Yıkılacak, Yerle Bir Olacak! 21 Kasım Altın Fiyatları Kara Kara Düşündürmeye Başlattı! Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki…
Altın Fiyatlarında Devrim Yaşanıyor! Artık Altın Alınacak Para Cepte Yok… 20 Kasım Altın Fiyatları Kuyumculara Kilit Vurduracak! mask
Altın Fiyatlarında Devrim Yaşanıyor! Artık Altın Alınacak Para Cepte Yok… 20 Kasım Altın Fiyatları Kuyumculara Kilit Vurduracak!
Altın Fiyatları Dünyayı Tersine Çevirdi! Böyle Bir Yükselişten Sonra Şok Çakılma Tokat Gibi Çarptı! 19 Kasım Altın Fiyatları Dizleri Tir Tir Titretiyor… mask
Altın Fiyatları Dünyayı Tersine Çevirdi! Böyle Bir Yükselişten Sonra Şok Çakılma Tokat Gibi Çarptı! 19 Kasım Altın Fiyatları Dizleri Tir Tir Titretiyor…
Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi… mask
Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi…
Altın Yatırımcılarının Kafaları Bugün Çok Fena Ütülenecek! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Her Yer Yeşil! 17 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! mask
Altın Yatırımcılarının Kafaları Bugün Çok Fena Ütülenecek! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Her Yer Yeşil! 17 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı!
Altın Fiyatları Uykuyu Kaçırtıyor! Yatırımcı Bir Altına Bakıyor, Bir Cebine… 15 Kasım Altın Fiyatları İçler Acısı! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… mask
Altın Fiyatları Uykuyu Kaçırtıyor! Yatırımcı Bir Altına Bakıyor, Bir Cebine… 15 Kasım Altın Fiyatları İçler Acısı! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi… Solmaz Çiros’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Meğer… mask
Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi… Solmaz Çiros’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Meğer…
Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki… mask
Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki…
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşındadır?Duyanlar Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç Neden Boşandı? mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşındadır?Duyanlar Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç Neden Boşandı?
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Yine Olay Oldu! “Senin de Normalin Yok!” 2.300 Liralık Ayakkabı Krizinden Sonra Asıl Bomba Patladı! mask
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Yine Olay Oldu! “Senin de Normalin Yok!” 2.300 Liralık Ayakkabı Krizinden Sonra Asıl Bomba Patladı!
A101’den Gelinlik Kızları Çıldırtacak Haber! Çeyiz Alışverişinde Nokta Atış Yapıldı; Kapış Kapış Gidiyor… Beyaz Eşya, Mobilya… mask
A101’den Gelinlik Kızları Çıldırtacak Haber! Çeyiz Alışverişinde Nokta Atış Yapıldı; Kapış Kapış Gidiyor… Beyaz Eşya, Mobilya…
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Koptu! Bir İndirim Bir Zam Derken Asıl Olay Şimdi Patladı! 25 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Koptu! Bir İndirim Bir Zam Derken Asıl Olay Şimdi Patladı! 25 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL