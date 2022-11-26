Altını Olanlara Göbek Attıracak Müjde Verildi! 2022 Bitmeden En Çok Siz Kazanacaksınız; Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… “Zengin” Oldunuz!
Altını olanlara göbek attıracak müjde verildi. 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala, gelen açıklama altının 1400 lira olacağına dair umutları çoğalttı. Altını olan birçok kişiye şimdiden “Zengin oldunuz” yorumları yapılmaya başlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın, milyonlarca vatandaşın sığındığı yatırım araçlarından birisi oluyor! Uzun vadeli yatırımlarda oldukça fazla kazandıran altının yıl sonunda 1400 lira olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Uzun bir süredir artış yaşaması beklenen altın, gelmiş olduğu seviyeyle herkesi şok etti. Altını olanlara ise İslam Memiş’ten bir açıklama geldi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.