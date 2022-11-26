Altını Olanlara Göbek Attıracak Müjde Verildi! 2022 Bitmeden En Çok Siz Kazanacaksınız; Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… “Zengin” Oldunuz!

Altın, milyonlarca vatandaşın sığındığı yatırım araçlarından birisi oluyor! Uzun vadeli yatırımlarda oldukça fazla kazandıran altının yıl sonunda 1400 lira olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Uzun bir süredir artış yaşaması beklenen altın, gelmiş olduğu seviyeyle herkesi şok etti. Altını olanlara ise İslam Memiş’ten bir açıklama geldi. İşte merak edilenler…

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