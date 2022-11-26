- 26 Kas 2022 - 10:24 G: 26 Kas 2022 - 10:51

Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Oldular! Saç Baş Kavganın Sonu Felaketle Bitti; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor. Bu kez de o isimler iddialara göre karakolluk oldular! Saç baş kavga ettikleri ve Acun Medya’yı birbirine kattıkları konuşulurken; gelen bu habere şefler bile şok içerisinde kaldı İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tüm sistemin değiştiği Masterchef yarışmasına son ona kalan isim yarın akşam netleşecekti. Barış Demir’in elenmesinden sonra daha farklı bir hale gelen Masterchef yarışmasında çıkan tek bir kavga ortalığın karışmasına neden oldu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

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26 Kas 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

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