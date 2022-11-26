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26 Kas 2022 - 10:24

Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Oldular! Saç Baş Kavganın Sonu Felaketle Bitti; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor. Bu kez de o isimler iddialara göre karakolluk oldular! Saç baş kavga ettikleri ve Acun Medya’yı birbirine kattıkları konuşulurken; gelen bu habere şefler bile şok içerisinde kaldı İşte merak edilen tüm detaylar…