Yalı Çapkını Dizisinde Pelin’in İpi Çekildi! Paket Edildi, Bundan Sonra Ferit Bir Kez Bile Yüzüne Bakmayacak! “Sonunda Kurtulduk Be!”

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölümdeki yaşananlarsa izleyenlerin aklını yerinden oynattı. Peki, son bölümde yaşananlar nelerdi ve neden ipin ucu Pelin’e dokundu?

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