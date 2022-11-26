Survivor Nagihan Duyanı Göreni Buz Kestirdi! “Acun’un Elini Değdiği Zengin Oluyor!” Bir Daha Sırtı Yere Gelmeyecek… “Yok Artık!”
Survivor yarışmasında ününe ün katmış olan Nagihan Karadere’nin yeni mesleğini duyanlar resen buz kesti. Hayranlarından “Acun’un elini değdiği zengin oluyor” yorumlarını alan Karadere’nin sırtının bir daha yere gelmeyeceği gözler önüne serilmiş oldu! Gündemi sallayıp geçen Nagihan Karadere, yeni aşkı hakkında öyle şeyler dedi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına defalarca kez katılmış olan Nagihan Karadere, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Karadere’nin Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına vermiş olduğu tepkilerin ardından “Çok pişmanım, böyle olacağını bilsem asla katılmazdım” sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Yarışmadan sonra hayatı tamamen değişen Karadere, şimdide meslek değişimine gitti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.