Aralık Ayında Bahtı Kapanacak Burçlar Hangileridir? Her Gün Elem, Kahır ve Acı Yaşayacak Burçlar… İşte İntiharı Bile Düşünecek Burçlar…

Her ayın getirdiği yenilikler ve güzellikler olduğu gibi iş astroloji olduğunda her ayın getirdiği birtakım kötülükler ve şanssızlıklar da oluyor. Başka bir deyişle, gezegenlerin hareketleri her burçta aynı etkiyi yaratmıyor. Bu kapsamda aralık ayındaki hareketliliğin de aynı etkiyi yaratmayacağı biliniyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar için ise aralık ayı pek de iyi gelmiyor! Peki, aralık ayında bahtı kapanacak burçlar hangileridir? Her gün elem, kahır ve acı yaşayacak burçlar belli mi? İşte intiharı bile düşünecek burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...