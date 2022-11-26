Aralık Ayında Bahtı Kapanacak Burçlar Hangileridir? Her Gün Elem, Kahır ve Acı Yaşayacak Burçlar… İşte İntiharı Bile Düşünecek Burçlar…
Her ayın getirdiği yenilikler ve güzellikler olduğu gibi iş astroloji olduğunda her ayın getirdiği birtakım kötülükler ve şanssızlıklar da oluyor. Başka bir deyişle, gezegenlerin hareketleri her burçta aynı etkiyi yaratmıyor. Bu kapsamda aralık ayındaki hareketliliğin de aynı etkiyi yaratmayacağı biliniyor. Sizde aralık ayında bahtı kapanacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her ayın getirdiği yenilikler ve güzellikler olduğu gibi iş astroloji olduğunda her ayın getirdiği birtakım kötülükler ve şanssızlıklar da oluyor. Başka bir deyişle, gezegenlerin hareketleri her burçta aynı etkiyi yaratmıyor. Bu kapsamda aralık ayındaki hareketliliğin de aynı etkiyi yaratmayacağı biliniyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar için ise aralık ayı pek de iyi gelmiyor! Peki, aralık ayında bahtı kapanacak burçlar hangileridir? Her gün elem, kahır ve acı yaşayacak burçlar belli mi? İşte intiharı bile düşünecek burçlar…
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26 Kas 2022 - 11:42 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.