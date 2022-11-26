Hangi Burçlar Araba Manyağıdır? Sabah, Öğle, Akşam Arabasına Bakıp İç Çekerler… İşte Arabası İçin Yanıp Tutuşan Burçlar…

Her burcun insanının karakterinde var olan birtakım özellikler sadece aşk ya da iş hayatını belirlemiyor. Aynı zamanda takıntılarından tutumlarına kadar pek çok şey üzerinde de etki gösteriyor. Elbette takıntılar deyince arabalardan bahsetmemek olmuyor. Bazı kişilerin arabalarına olan düşkünlüğü kulağa tuhaf gelse de sahip olduğu burçtan kaynaklanıyor! Peki, hangi burçlar araba manyağıdır? Sabah, öğle, akşam arabasına bakıp iç çeken burçlar hangileridir? İşte arabası için yanıp tutuşan burçlar…

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