Akaryakıt Fiyatları Diplere Değdi! 26 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatlarını Gören Son Sürat Benzinliği Gidiyor! Tam Tamına…

Araç sahibi olan ve araç kullanan vatandaşın dört gözle beklediği indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. 26 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak olan indirim, henüz ekranlara taşınmadan geniş yankı uyandırdı. Gündemde yerini hızla alan akaryakıt fiyatı indirimlerini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?

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