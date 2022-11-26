Akaryakıt Fiyatları Diplere Değdi! 26 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatlarını Gören Son Sürat Benzinliği Gidiyor! Tam Tamına…
Akaryakıt Fiyatları diplere değdi vatandaşın yüreğine su sepildi. 26 Kasım 2022 Cumartesi günü itibariyle ortalığı deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. Benzin ve motorin fiyatlarını görenler son sürat akaryakıt almak için yola çıktı. Neler olduğuna inanamayacaksınız! İşte merak edilenler...
Araç sahibi olan ve araç kullanan vatandaşın dört gözle beklediği indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. 26 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak olan indirim, henüz ekranlara taşınmadan geniş yankı uyandırdı. Gündemde yerini hızla alan akaryakıt fiyatı indirimlerini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.