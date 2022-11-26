Özgecan Gürel’in Tepeden Tırnağına Tranparan Kıyafetiyle Olay Yarattı! “Daha Yeni Evlendin Bu Ne Hal!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki…
Başarılı oyuncu Özgecan Gürel’in tepeden tırnağa transparan kıyafeti olay oldu. Kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımla birlikte ortalık yangın yerine dönerken çiçeği burnunda gelinin fiziği de en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, görenlerin dönüp dönüp bir daha baktığı o paylaşımın detayları nelerdi?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Özgecan Gürel, sosyal medya ve magazin gündeminde de en çok konuşulan isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Uzun zamandır dolu dolu aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu’yla mutlu bir evlilik sürdüren Gürel, hem özel hayatı hem de mesleki başarısıyla en merak edilen isimler arasında da ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. İşte görenlerin aklını başından alan o paylaşım ve muhteşem fiziğe dair tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.