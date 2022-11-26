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26 Kas 2022 - 13:12

Hadise Kıpkırmızı Elbisesiyle Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Reza Zarrab’la Mesajları Tek Tek İfşa Olmuştu; Kilotlu Çorabını Öyle Bir Gösterdi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin kıpkırmızı elbisesi ortalığı cayır cayır yaktı! Reza Zarrab’la mesajları tek tek tek ifşa olan Hadise’nin kilotlu çorabını göstermiş olması ise nefesleri kesti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise, fiziğinin ne kadar muhteşem olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…