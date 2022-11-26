Hadise Kıpkırmızı Elbisesiyle Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Reza Zarrab’la Mesajları Tek Tek İfşa Olmuştu; Kilotlu Çorabını Öyle Bir Gösterdi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin kıpkırmızı elbisesi ortalığı cayır cayır yaktı! Reza Zarrab’la mesajları tek tek tek ifşa olan Hadise’nin kilotlu çorabını göstermiş olması ise nefesleri kesti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise, fiziğinin ne kadar muhteşem olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında düğün yapan ama düğün görüntülerini kimseye göstermeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, Eylül ayında boşanma kararı almışlardı. Boşandıktan sonra Reza Zarrab’la yeniden anılan Hadise, iddialara yanıt vermemişti. Herkesi şok eden Hadise’nin kıpkırmızı elbisesi yürekleri hop hop hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.