Kızılcık Şerbeti Dizisi Linç Üzerine Linç Yedi! “Ana Kuzusu!” Doğa’nın Tası Tarağı Toplayıp Gitmesine Ramak Kaldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Reytinglerin altını üstüne getiren, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de sosyal medyada yapılan bir tespit herkesi şoke etti. Peki, herkesi şaşkına çeviren o olay neydi?

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