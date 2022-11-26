Kızılcık Şerbeti Dizisi Linç Üzerine Linç Yedi! “Ana Kuzusu!” Doğa’nın Tası Tarağı Toplayıp Gitmesine Ramak Kaldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde linç üzerine linç yağdı. Doğa’nın tası tarağı toplayıp gitmesine ramak kalırken yaşananlaraysa akıl sır ermedi. Son bölümde yaşananlar sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Peki, neler oluyor?
Reytinglerin altını üstüne getiren, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de sosyal medyada yapılan bir tespit herkesi şoke etti. Peki, herkesi şaşkına çeviren o olay neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.