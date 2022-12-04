Tamer Karadağlı Serhat Projesiyle Ekranlara Dönüyor! TRT Dizisinde Özel Harekat Polisini Oynayacak! Teşkilat ve Savaşçı Dizisini Unutun... Geliyor!
Türkiye’nin sevilen oyuncu isimlerinden biri olan Tamer Karadağlı, dizi setlerine bir döndü, pir döndü! Şimdilerde yeni bir dizi ile daha seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına başlamış olan Tamer Karadağlı, bu kez bir kahramanlık hikayesinin içerisinde kendisini buldu. İşte Tamer Karadağlı cephesinden son detaylar...
Türkiye’nin sevilen oyuncu isimlerinden biri olan Tamer Karadağlı, dizi setlerine bir döndü, pir döndü! Şimdilerde yeni bir dizi ile daha seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına başlamış olan Tamer Karadağlı, bu kez bir kahramanlık hikayesinin içerisinde kendisini buldu. Öte yandan Tamer Karadağlı’nın yeni projesi olacak olan Serhat’a ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Peki, Tamer Karadağlı hangi dizide rol alacak? Serhat dizisi ne zaman yayınlanacak? Serhat dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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04 Ara 2022 - 21:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.