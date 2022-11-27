Burcu Esmersoy 15 Yaşındaki Sevgilisiyle Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturuyor! Düğün tarihi netleşti! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki... Neler Oluyor?
Hem sunucu hem oyuncu hem de podyumlardaki duruşu ile hafızalara kazınan ünlü isim Burcu Esmersoy’dan herkesi mutlu edecek bir haber geldi. Bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Nazım Akmandil isimli yazılımcı ile nikah masasına oturmak için gün alan Burcu Esmersoy, düğün tarihini duyurdu. İşte Burcu Esmersoy ile ilgili son detaylar...
Hem sunucu hem oyuncu hem de podyumlardaki duruşu ile hafızalara kazınan ünlü isim Burcu Esmersoy’dan herkesi mutlu edecek bir haber geldi. Bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Nazım Akmandil isimli yazılımcı ile nikah masasına oturmak için gün alan Burcu Esmersoy, düğün tarihini duyurdu. Öte yandan Burcu Esmersoy’un düğün tarihi için belirlediği o gün herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evleniyor mu? Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evlenecek? İşte, detaylar…
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27 Kas 2022 - 21:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.