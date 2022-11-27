Camdaki Kız Dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ve Sevgilisi Merve Dinçkol Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 2, Ne 4…
Ekranların son zamanlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde sadece yükselişe geçen kariyeri ile değil; aynı zamanda hareketlenmeye başlamış olan aşk yaşamıyla da gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde ünlü bir isim ile aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise, öğrendiklerinin bir kelimesine bile inanamadı! İşte detaylar...
Ekranların son zamanlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde sadece yükselişe geçen kariyeri ile değil; aynı zamanda hareketlenmeye başlamış olan aşk yaşamıyla da gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde ünlü bir isim ile aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise, öğrendiklerinin bir kelimesine bile inanamadı! Peki, Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisi ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…
Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5…
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27 Kas 2022 - 21:35 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.