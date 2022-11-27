Camdaki Kız Dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ve Sevgilisi Merve Dinçkol Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 2, Ne 4…

Ekranların son zamanlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde sadece yükselişe geçen kariyeri ile değil; aynı zamanda hareketlenmeye başlamış olan aşk yaşamıyla da gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde ünlü bir isim ile aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise, öğrendiklerinin bir kelimesine bile inanamadı! Peki, Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisi ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…

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