- 27 Kas 2022 - 21:37

Behzat Ç. Dizisi Ne zaman başlıyor 2022? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Hangi Kanalda, Nerede Yayınlanacak? İşte Behzat Ç. İlk Fragmanı ve Oyuncu Kadrosu...

Ekranların fenomen yapımı olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin devamı niteliğinde çekilen ve önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkması beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Sadece 10 bölümden oluşacağı öğrenilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, şimdilerde efsane oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye başladı. İşte detaylar...

Ekranların fenomen yapımı olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin devamı niteliğinde çekilen ve önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkması beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Sadece 10 bölümden oluşacağı öğrenilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, şimdilerde efsane oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye başladı. Peki Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi nereden yayınlanacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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27 Kas 2022 - 21:37 - Dizi Haberleri

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Behzat Ç. Dizisi Ne zaman başlıyor 2022? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Hangi Kanalda, Nerede Yayınlanacak? İşte Behzat Ç. İlk Fragmanı ve Oyuncu Kadrosu... mask
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