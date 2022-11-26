Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destek Ödemeleri Yatmaya Başladı; Büyük Olay Patladı! Bakanlık Bizzat Açıklama Yaparak…

Çiftçi ve üreticiye her türlü desteği veren, bu destek ödemeleri kapsamında da projelerini her geçen gün artırmaya başlamış olan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdilerde çiftçileri bir müjdeli haber daha verdi. Beklenen destek ödemelerine ilişkin açıklama gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödemesi ne kadar? İşte, detaylar…

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