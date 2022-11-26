Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destek Ödemeleri Yatmaya Başladı; Büyük Olay Patladı! Bakanlık Bizzat Açıklama Yaparak…
Çiftçi ve üreticiye her türlü desteği veren, bu destek ödemeleri kapsamında da projelerini her geçen gün artırmaya başlamış olan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdilerde çiftçileri bir müjdeli haber daha verdi. Beklenen destek ödemelerine ilişkin açıklama gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...
Çiftçi ve üreticiye her türlü desteği veren, bu destek ödemeleri kapsamında da projelerini her geçen gün artırmaya başlamış olan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdilerde çiftçileri bir müjdeli haber daha verdi. Beklenen destek ödemelerine ilişkin açıklama gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödemesi ne kadar? İşte, detaylar…
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26 Kas 2022 - 16:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.