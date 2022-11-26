Emekli Vatandaşın Cebi Parayla Dolup Taşacak! TEB’den Emekliye Tam Tamına 7000 TL Ödeme! Kimliğini Alan Evden Çıksın…
Son zamanlarda emeklilere yönelik verilen promosyonların tutarı, bankaların kendi arasındaki rekabet konularından biri haline geldi. Özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) promosyon ödemelerinde taban ödeme miktarını artırması bankaları da harekete geçirdi. İşte TEB bankası ve emeklileri ilgilendiren o gelişme...
Son zamanlarda emeklilere yönelik verilen promosyonların tutarı, bankaların kendi arasındaki rekabet konularından biri haline geldi. Özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) promosyon ödemelerinde taban ödeme miktarını artırması bankaları da harekete geçirdi. Bu kapsamda bir hamle de Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) geldi. TEB, güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar? TEB emekli promosyonu nasıl alınır? TEB emekli promosyonu alma şartları neler? İşte, detaylar…
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26 Kas 2022 - 16:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.