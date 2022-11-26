Emekli Vatandaşın Cebi Parayla Dolup Taşacak! TEB’den Emekliye Tam Tamına 7000 TL Ödeme! Kimliğini Alan Evden Çıksın…

Son zamanlarda emeklilere yönelik verilen promosyonların tutarı, bankaların kendi arasındaki rekabet konularından biri haline geldi. Özellikle de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) promosyon ödemelerinde taban ödeme miktarını artırması bankaları da harekete geçirdi. Bu kapsamda bir hamle de Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) geldi. TEB, güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar? TEB emekli promosyonu nasıl alınır? TEB emekli promosyonu alma şartları neler? İşte, detaylar…

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