- 26 Kas 2022 - 16:19

Emekli Vatandaşa Yılbaşı İkramiyesi Geldi! Tam Tamına 15 Bin Lira, Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Başvurular Belli Oldu!

Emekli promosyonlarının geldiği son durumda emekliler gözünü bu kez yeni yıla dikti. 2018 yılından bu yana bayram promosyonları alan emekliler, bu kez yılbaşı promosyonu istemeye başladı. 15 bin TL’ye varan yılbaşı promosyonları için onay ise, geçtiğimiz gün çıktı! İşte detaylar...

Emekli promosyonlarının geldiği son durumda emekliler gözünü bu kez yeni yıla dikti. 2018 yılından bu yana bayram promosyonları alan emekliler, bu kez yılbaşı promosyonu istemeye başladı. 15 bin TL’ye varan yılbaşı promosyonları için onay ise, geçtiğimiz gün çıktı! Peki, emekli yılbaşı promosyonu nasıl alınır? Yılbaşı promosyonu veren bankalar hangisi? 15 bin TL promosyon başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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26 Kas 2022 - 16:19 - Gündem

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