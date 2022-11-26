Emekli Vatandaşa Yılbaşı İkramiyesi Geldi! Tam Tamına 15 Bin Lira, Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Başvurular Belli Oldu!
Emekli promosyonlarının geldiği son durumda emekliler gözünü bu kez yeni yıla dikti. 2018 yılından bu yana bayram promosyonları alan emekliler, bu kez yılbaşı promosyonu istemeye başladı. 15 bin TL’ye varan yılbaşı promosyonları için onay ise, geçtiğimiz gün çıktı! İşte detaylar...
Emekli promosyonlarının geldiği son durumda emekliler gözünü bu kez yeni yıla dikti. 2018 yılından bu yana bayram promosyonları alan emekliler, bu kez yılbaşı promosyonu istemeye başladı. 15 bin TL’ye varan yılbaşı promosyonları için onay ise, geçtiğimiz gün çıktı! Peki, emekli yılbaşı promosyonu nasıl alınır? Yılbaşı promosyonu veren bankalar hangisi? 15 bin TL promosyon başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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26 Kas 2022 - 16:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.