ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldüren ŞOK Market, şimdide indirimin alasını yaptı! Zeytinyağını 65 TL’ye, sucuğu 49TL’ye, çamaşır deterjanı 169 TL’ye, çift kişilik battaniyeyi 139 TL’ye ve birçok ürününü muhteşem fiyatlara satışa çıkaran ŞOK market, resmen müşterilerine “Mağazalarımız kapanmadan yetişin” dedi! İşte ŞOK Market’in indirimli ürünleri…
Geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğu indirimleri 29 Kasım’a kadar devam ettireceğini açıklayan ŞOK Market, yüzleri güldürmüştü. Haftanın her günü farklı ürünlerini ön plana çıkaran ŞOK Market, hesaplı alışverişi müşterilerine sunuyordu. Rakip fiyatlarına göre daha uygun fiyatlar sunan ŞOK Market’in yapmış olduğu indirim, tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.