ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!

Geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğu indirimleri 29 Kasım’a kadar devam ettireceğini açıklayan ŞOK Market, yüzleri güldürmüştü. Haftanın her günü farklı ürünlerini ön plana çıkaran ŞOK Market, hesaplı alışverişi müşterilerine sunuyordu. Rakip fiyatlarına göre daha uygun fiyatlar sunan ŞOK Market’in yapmış olduğu indirim, tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

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