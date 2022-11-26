O İlimize Kahreden Haber Geldi! Su Faturalarına Tam Tamına %25 Zam… Geçim Derdinin Yükü Kalkmak Nedir Bilmiyor! Neler Oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki toplantısından İstanbullulara kötü haber geldi. Şimdilerde kiraların alıp başını gittiği İstanbul’da bu kez de fatura yükünü artıracak bir hamle yapıldı. Bu hamleye göre İstanbulluların su faturalarına zam geldi. İşte Su zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki toplantısından İstanbullulara kötü haber geldi. Şimdilerde kiraların alıp başını gittiği İstanbul’da bu kez de fatura yükünü artıracak bir hamle yapıldı. Bu hamleye göre İstanbulluların su faturalarına zam geldi. Peki, İstanbul’da suyun metreküpü ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi suya ne kadar zam yaptı? İstanbul’da zam ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar…
26 Kas 2022 - 16:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.