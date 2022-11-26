O İlimize Kahreden Haber Geldi! Su Faturalarına Tam Tamına %25 Zam… Geçim Derdinin Yükü Kalkmak Nedir Bilmiyor! Neler Oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki toplantısından İstanbullulara kötü haber geldi. Şimdilerde kiraların alıp başını gittiği İstanbul’da bu kez de fatura yükünü artıracak bir hamle yapıldı. Bu hamleye göre İstanbulluların su faturalarına zam geldi. Peki, İstanbul’da suyun metreküpü ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi suya ne kadar zam yaptı? İstanbul’da zam ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar…