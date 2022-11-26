Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!”
Aşklarıyla ve evlilikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden gelen son kare herkesi şok etti. Seda Sayan’ı kolları arasına alan “Çıtır koca” Ökten, asıl bombayı patlattı. “Sen nasıl bir aşk adamsın” yorumlarını alan Çağlar Ökten, karısı için kıydığı paradan sonra herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat gibi anlamlı bir günde dünya evine girmek adına evlenme teklifi eden Çağlar Ökten, karısına deliler gibi aşık olduğunu gösteriyordu. Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sessiz sedasız evlenmişlerdi. Çağlar Ökten’in son paylaşımı ise ortalığı kattı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.