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26 Kas 2022 - 18:55

Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!”

Aşklarıyla ve evlilikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden gelen son kare herkesi şok etti. Seda Sayan’ı kolları arasına alan “Çıtır koca” Ökten, asıl bombayı patlattı. “Sen nasıl bir aşk adamsın” yorumlarını alan Çağlar Ökten, karısı için kıydığı paradan sonra herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…