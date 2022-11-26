SGK’dan Beklenen Haber Geldi! Tam Tamına 1.250 Lira… Başvuran Anında Hesabında Parayı Görecek! Tek Sefer İçin Geçerli…
Yakın zamanda bir sevdiğini kaybetmiş olan kişilerin bu haberi dikkat ile okuması gerekiyor. Ölüm halinde bir ödeme gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödemesi yapıyor. İşte detaylar...
Yakın zamanda bir sevdiğini kaybetmiş olan kişilerin bu haberi dikkat ile okuması gerekiyor. Ölüm halinde bir ödeme gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödemesi yapıyor. Ölen kişinin hak sahiplerine ya da birinci derece yakınlarına yapılan bu ödenek kapsamında ne kadar verileceği de belli olmuş bulunuyor. Peki, SGK cenaze ödeneği nasıl alınır? SGK cenaze ödeneği ne kadar, kaç TL? SGK cenaze ödeneği alma şartları neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Kas 2022 - 17:13 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.