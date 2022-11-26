- 26 Kas 2022 - 17:13 G: 26 Kas 2022 - 17:16

SGK’dan Beklenen Haber Geldi! Tam Tamına 1.250 Lira… Başvuran Anında Hesabında Parayı Görecek! Tek Sefer İçin Geçerli…

Yakın zamanda bir sevdiğini kaybetmiş olan kişilerin bu haberi dikkat ile okuması gerekiyor. Ölüm halinde bir ödeme gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödemesi yapıyor. İşte detaylar...

Yakın zamanda bir sevdiğini kaybetmiş olan kişilerin bu haberi dikkat ile okuması gerekiyor. Ölüm halinde bir ödeme gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödemesi yapıyor. Ölen kişinin hak sahiplerine ya da birinci derece yakınlarına yapılan bu ödenek kapsamında ne kadar verileceği de belli olmuş bulunuyor. Peki, SGK cenaze ödeneği nasıl alınır? SGK cenaze ödeneği ne kadar, kaç TL? SGK cenaze ödeneği alma şartları neler? İşte, detaylar…

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26 Kas 2022 - 17:13 - Gündem

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