Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor…
Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi, piyasayı alt üst edecek üretime başladı! Kaliteli ürünlerinin yanı sıra fiyatıyla telefon alıcılarının gözbebeği haline gelen Xiaomi, duyanın görenin şaka sanacağı bir olaya imzasını attı. Sadece 1300 liraya telefon satışı yapacağını açıklayan Xiaomi, rakip firma olan Apple’nin sahiplerini kara kara düşündürmeye başladı! Peki, neler oluyor?
Xiaomi, bilindiği üzere Dünyanın en çok tercih edilen 2. telefon markası olarak adını duyurmuştu. Huawei’nin piyasadan elini ayağını çekmesiyle muhteşem bir atak yapan Xiaomi, çıkarmış olduğu telefonlarla ilgi odağı oluyordu. Hem işlevsel açıdan zengin hem de oldukça makul fiyatlı telefonlar çıkaran Xiaomi, bu kez Türkiye piyasasını sallayacak bir ürüne imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.