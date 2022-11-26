Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor…

Xiaomi, bilindiği üzere Dünyanın en çok tercih edilen 2. telefon markası olarak adını duyurmuştu. Huawei’nin piyasadan elini ayağını çekmesiyle muhteşem bir atak yapan Xiaomi, çıkarmış olduğu telefonlarla ilgi odağı oluyordu. Hem işlevsel açıdan zengin hem de oldukça makul fiyatlı telefonlar çıkaran Xiaomi, bu kez Türkiye piyasasını sallayacak bir ürüne imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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