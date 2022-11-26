Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan sonra birbirlerine aşık olan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde bir evlilik yapmışlardı ama şimdi yeniden evlenme kararı aldılar! Gelen kareler ise “Siz cidden çıldırmışsınız” yorumlarına neden oldu! Öyle kareler paylaşıldı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2021 döneminde tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, adada hiçbir zaman iyi anlaşamadıklarını göstermişlerdi. Yarışmadan sonra hayatı komple değişen iki ismin birlikte tatillere çıkması ve sık sık bir arada bulunmaları, aşk iddialarını alevlendirmişti. Bir gece kulübünde el ele görüntülenen İlayda Şeker ve İsmail Balaban herkes şok içerisinde bırakmıştı. Peki, İlayda Şeker nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.