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26 Kas 2022 - 18:55

Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan sonra birbirlerine aşık olan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde bir evlilik yapmışlardı ama şimdi yeniden evlenme kararı aldılar! Gelen kareler ise “Siz cidden çıldırmışsınız” yorumlarına neden oldu! Öyle kareler paylaşıldı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…