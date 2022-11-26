Taze Gelin Aslı Enver’in Dekolteli Pozları Yürek Hoplattı! Karnı Burnunda Hallerini Unutturdu; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Tam Bir Melek Be!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver’in dekolteli pozları yürekleri hop hop hoplattı! Karnı burnunda hallerini unutturan Aslı Enver, görenlerin nefeslerinin kesilmesine neden oldu. Hayranlarından “Tam bir melek” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu, hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Murat Boz, Önder Öztarhan gibi isimlerle aşk yaşayan Aslı Enver, en sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak’ta bulmuştu. Kısa bir süre önce evlenen Aslı Enver ve Berkin Gökbudak ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Apar topar evliliklerinin ardından ikilinin bebek beklediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Aslı Enver’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu askılı ve dekolteli pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.