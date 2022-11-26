- 26 Kas 2022 - 20:11

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Göbeğine Kadar Bornozunu Açtı! “Ablam İçine Bir Şey Giyseydin!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı, Bir Gram Acımadı!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, göbeğine kadar bornozunu açınca hayranları mest oldu. “Ablam bari içine bir şey giyseydin” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, Instagram’ın cayır cayır yanmasına neden oldu. Bir gram acımayan Saraçoğlu, ortalığı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yalı Çapkın dizisinde muhteşem bir karaktere hayat veren Afra Saraçoğlu, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medya kareleri ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Kas 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Taze Gelin Aslı Enver’in Dekolteli Pozları Yürek Hoplattı! Karnı Burnunda Hallerini Unutturdu; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Tam Bir Melek Be!” mask
Taze Gelin Aslı Enver’in Dekolteli Pozları Yürek Hoplattı! Karnı Burnunda Hallerini Unutturdu; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Tam Bir Melek Be!”
Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!” mask
Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!”
Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor? mask
Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor?
İsmail Hacıoğlu ile Ayla Filminde Herkesi Zırıl Zırıl Ağlatmıştı! Kim Seol’un Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Kim Seol Kaç Yaşında, Şuan Ne Yapıyor? mask
İsmail Hacıoğlu ile Ayla Filminde Herkesi Zırıl Zırıl Ağlatmıştı! Kim Seol’un Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Kim Seol Kaç Yaşında, Şuan Ne Yapıyor?
Nurgül Yeşilçay’ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Ortalığı Yakıp Yıkmıştı, Görenler Şok Oldu! Meğer… mask
Nurgül Yeşilçay’ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Ortalığı Yakıp Yıkmıştı, Görenler Şok Oldu! Meğer…
Yasak Elma Dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Emre Kızılırmak Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yasak Elma Dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Emre Kızılırmak Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Patladı! Nalan Kapının Önüne Atacak; Sedat’tan Bile Daha Rezil Çıktı! Ölümünün Nedeni Bile Rezillik… “Pes!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Patladı! Nalan Kapının Önüne Atacak; Sedat’tan Bile Daha Rezil Çıktı! Ölümünün Nedeni Bile Rezillik… “Pes!”
Gökçe Akyıldız’ın Eski Eşi Mustafa Özyurt Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Gökçe Akyıldız İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Gökçe Akyıldız’ın Eski Eşi Mustafa Özyurt Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Gökçe Akyıldız İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Yeniden Başlıyor! Öyle Bir Haber Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor? mask
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Yeniden Başlıyor! Öyle Bir Haber Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor?
Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan Aldığı Ücret Belli Oldu! Kazandığı Parayı Duyanın Nevri Dönüyor! “Şaka Mı Bu!” 40 Yıl Çalışmasa Yeter... mask
Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan Aldığı Ücret Belli Oldu! Kazandığı Parayı Duyanın Nevri Dönüyor! “Şaka Mı Bu!” 40 Yıl Çalışmasa Yeter...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Göbeğine Kadar Bornozunu Açtı! “Ablam İçine Bir Şey Giyseydin!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı, Bir Gram Acımadı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Göbeğine Kadar Bornozunu Açtı! “Ablam İçine Bir Şey Giyseydin!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı, Bir Gram Acımadı!
Taze Gelin Aslı Enver’in Dekolteli Pozları Yürek Hoplattı! Karnı Burnunda Hallerini Unutturdu; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Tam Bir Melek Be!” mask
Taze Gelin Aslı Enver’in Dekolteli Pozları Yürek Hoplattı! Karnı Burnunda Hallerini Unutturdu; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Tam Bir Melek Be!”
Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor? mask
Survivor Aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenmelere Doyamadılar! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki… “Siz Cidden Çıldırmışsınız” Neler Oluyor?
Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor… mask
Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor…
Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!” mask
Çıtır Koca, Seda Sayan’ı Kolları Arasına Aldı! Biricik Eşi İçin Paraya Kıymıştı; Asıl Bomba Patladı! “Sen Nasıl Bir Aşk Adamsın!”
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL