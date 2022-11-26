Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Kas 2022 - 20:11

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Göbeğine Kadar Bornozunu Açtı! “Ablam İçine Bir Şey Giyseydin!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı, Bir Gram Acımadı!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, göbeğine kadar bornozunu açınca hayranları mest oldu. “Ablam bari içine bir şey giyseydin” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, Instagram’ın cayır cayır yanmasına neden oldu. Bir gram acımayan Saraçoğlu, ortalığı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…