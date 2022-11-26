Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Göbeğine Kadar Bornozunu Açtı! “Ablam İçine Bir Şey Giyseydin!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı, Bir Gram Acımadı!
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, göbeğine kadar bornozunu açınca hayranları mest oldu. “Ablam bari içine bir şey giyseydin” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, Instagram’ın cayır cayır yanmasına neden oldu. Bir gram acımayan Saraçoğlu, ortalığı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yalı Çapkın dizisinde muhteşem bir karaktere hayat veren Afra Saraçoğlu, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medya kareleri ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.