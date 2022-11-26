Sibel Can Babaanne Oluyor! Son Ana Kadar Kabul Etmediği Gelini Büyük Müjdeyi Verdi! “Yok Artık!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Geçtiğimiz aylarda Bodrum’un çok sevilen mekanlarından birinde oğlu Engincan Ural’ın ve gelini Merve Kaya’nın düğününü yapan Sibel Can, düğünün en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Renkli renkli kıyafetleri ve muhteşem danslarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Sibel Can, gelinine ise bir klibinde kullanmış olduğu zümrüt ve pırlantadan oluşan bir küpe hediye etmişti. Milyon liralık takı hediyesiyle herkesi ikiye ayıran Sibel Can’ın şimdide babaanne olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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