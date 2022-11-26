Ceyhun Fersoy Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Ölümlerden Dönmüştü; Tek Bir Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti! Meğer Öyle Şeyler Yaşamış Ki…
Geçtiğimiz günlerde Amasya’nın Merzifon ilçesinde tıra arkasında çarpan minibüste üç kişi hayatını kaybetmişti. Yürekleri sızlatan bu haberin ardından kazazedelerin arasında bulunan Ceyhun Fersoy’dan gelen açıklama yürekleri sızım sızım sızlattı. Ölümden dönen oyuncunun tek bir karesi her şeyi anlatmaya yetti. Yaşadıklarını dile getiren ünlü oyuncu, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çorum’da “Baş Belası” isimli tiyatroyu sevenleriyle buluşturduktan sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncular acı haberle sevenlerini derinden üzmüştü. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş minibüste sıkıştıkları için hayatlarını kaybetmiş, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ağır yaralanmıştı. Ceyhun Fersoy ise ilk kez yaşadıklarını açıkladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.