Ceyhun Fersoy Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Ölümlerden Dönmüştü; Tek Bir Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti! Meğer Öyle Şeyler Yaşamış Ki…

Çorum’da “Baş Belası” isimli tiyatroyu sevenleriyle buluşturduktan sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncular acı haberle sevenlerini derinden üzmüştü. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş minibüste sıkıştıkları için hayatlarını kaybetmiş, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ağır yaralanmıştı. Ceyhun Fersoy ise ilk kez yaşadıklarını açıkladı! İşte merak edilenler…

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